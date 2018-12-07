В Рязани катавшаяся на тюбинге девушка погибла, попав под фуру

В Рязани девушка на тюбинге, привязанном к автомобилю, залетела под фуру. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

ЧП произошло в 1:20 на парковки торгового центра. 20-летний парень на Lada Kalina катал 19-летнюю подругу на "ватрушке", привязаной к автомобилю.

На парковке находилась также фура Iveco. Девушка с разгона влетала под грузовик. От полученных травм она скончалась до прибытия скорой помощи.

По данному факту полицией начата проверка. Водителю легкового автомобиля грозит до пяти лет лишения свободы.