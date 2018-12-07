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07.12.2018 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани катавшаяся на тюбинге девушка погибла, попав под фуру

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: УМВД по Рязанской области Фото: УМВД по Рязанской области
Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани девушка на тюбинге, привязанном к автомобилю, залетела под фуру. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

В Перми в ДТП с мусоровозом погиб водитель легкового автомобиля

ЧП произошло в 1:20 на парковки торгового центра. 20-летний парень на Lada Kalina катал 19-летнюю подругу на "ватрушке", привязаной к автомобилю.

На парковке находилась также фура Iveco. Девушка с разгона влетала под грузовик. От полученных травм она скончалась до прибытия скорой помощи.

По данному факту полицией начата проверка. Водителю легкового автомобиля грозит до пяти лет лишения свободы.

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