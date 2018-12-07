В Рязани осудили родителей, лечивших ребенка молитвами

В Рязани вынесен приговор супругам, погубившим ребенка отказом от лечения. Октябрьский районный суд признал их виновными в причинении смерти по неосторожности.

Было установлено, что малыш родился с врожденным заболеванием. Врачи назначили ребенку пожизненную терапию.

Поначалу родители следовали рекомендациям медиков и ежедневно давали малышу необходимые препараты. Но в какой-то момент остановили лечение. Супруги решили, что лекарства могут навредить малышу. Вместо этого они ежедневно молились.

Судом установлено, что без применения назначенного врачом лечения малышу становилось все хуже, и в конечном итоге это стало причиной смерти ребенка. Супруги признали вину полностью, искренне раскаялись. Дело рассматривалось в особом порядке.

Решением суда отец ребенка получил год ограничения свободы, мать - девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточнили в пресс-службе суда.