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07.12.2018 18:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани осудили родителей, лечивших ребенка молитвами

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани вынесен приговор супругам, погубившим ребенка отказом от лечения. Октябрьский районный суд признал их виновными в причинении смерти по неосторожности.

Было установлено, что малыш родился с врожденным заболеванием. Врачи назначили ребенку пожизненную терапию.

В Рязани будут судить родителей, чей сын умер после лечения из интернета

Поначалу родители следовали рекомендациям медиков и ежедневно давали малышу необходимые препараты. Но в какой-то момент остановили лечение. Супруги решили, что лекарства могут навредить малышу. Вместо этого они ежедневно молились.

Судом установлено, что без применения назначенного врачом лечения малышу становилось все хуже, и в конечном итоге это стало причиной смерти ребенка. Супруги признали вину полностью, искренне раскаялись. Дело рассматривалось в особом порядке.

Решением суда отец ребенка получил год ограничения свободы, мать - девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточнили в пресс-службе суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
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