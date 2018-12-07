В Сколково первое воздушное такси упало в сугроб

В инновационном центре "Сколково" прототип воздушного такси упал в сугроб после нескольких секунд полета, сообщает m24.

Разработку проекта аэротакси в столице ведет Альянс воздушной мобильности McFly.aero. Проект инноваторов - крайне актуален для столицы. Беспилотное воздушное такси в ближайшем будущем способно капитально разгрузить все ключевые магистрали Москвы. Пассажирский дрон в конечном итоге должен прибывать в точку, обозначенную пассажиром в мобильном приложении.

Ранее подобный проект разрабатывали столичные школьники в одном из городских технопарков: они предложили модель дрона для доставки пиццы. Так что сам принцип технологии был понятен. Но публичные испытания в Сколково закончились буквально спустя пару секунд: прототип аппарата без пассажиров после непродолжительного полета упал в сугроб. Разработчики выясняют, почему это произошло.