Васильева рассказала, заменит ли учителей искусственный интеллект

Зачем школьнику программирование, если он не хочет быть айтишником? Как в 14 лет попасть на стажировку в Яндекс или Mail.ru? Может ли учителя заменить искусственный интеллект? Как защитить свои данные от хакеров и зачем нужна 5g-связь нового поколения? В Международной гимназии Сколково прошла Всероссийская акция "Урок цифры", на которой школьники смогли задать вопросы не только руководителям крупнейших российских IT-компаний, но и министру просвещения Ольге Васильевой.

"Возможно ли, что в будущем наши учителя будут заменены искусственным интеллектом?" - спрашивает Вера, ученица шестого класса.

"То, что мы будем использовать все технологические достижения, это понятно. Но у искусственного интеллекта нет эмоций и чувств. Возможно ли полноценное общение без них? - отвечает Ольга Васильева. - Увлечение цифровыми технологиями - это очень хорошо. Но не нужно подменять понятия. Полноценная передача опыта детям только машиной невозможна. Искусственный интеллект не сможет заменить человека в этой работе".

По словам Ольги Васильевой, ей часто задают вопрос о том, перестанут ли дети писать от руки и перейдут ли полностью на клавиатуру. Ответ такой же: не перестанут. Но и без клавиатуры образовательный процесс уже не представить. Навык печати - это такой же рабочий инструмент, как иностранные языки или программирование - дети должны им владеть для успешной жизни в современной цифровой экономике. Также Ольга Васильева отметила, что сейчас ведется очень много исследований в области изучения работы человеческого мозга, человеческой памяти.

"Когда мы рассуждаем об искусственном интеллекте, нужно больше говорить о теории познания и о том, что такое мозг. Очень часто мне дети задают вопрос: зачем нам зазубривать? Почему нам приходится это делать? Самый главный ответ на вопрос - если есть мотивация, есть интерес, то зазубривать не придется. Но иногда бывает, что интереса нет, что ученик пропустил какой-то блок. И тогда действительно приходится зазубривать, проходить через этот опыт", - отметила Ольга Васильева.