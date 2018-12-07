"Зимний экспресс" отправится из Москвы в Подмосковье

Подготовка к Новому году и праздничная суета уже совсем близко. Пора подумать уже и о планах на зимние каникулы. Москвичам проще: вышел из дома на улице и сразу попал на фестиваль "Путешествие в Рождество". Но в этом году можно отправиться и чуть подальше - на "Зимнем экспрессе" в Подмосковье. Новогоднюю электричку специально к праздникам запускает Центральная пригородная пассажирская компания. Первые туристы из столицы смогут отправиться в путь уже 15 декабря.

Сказочные электрички будут перевозить туристов до 28 февраля. Всего из Москвы пойдут восемь "Зимних экспрессов" по пяти экскурсионным маршрутам - в Дмитров, Истру, Сергиев Посад, Коломну и Волоколамск. Необычные экскурсии стартуют с Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов. Сказочные электрички украсят цветной мишурой, а пассажиров будут сопровождать гиды, на некоторых маршрутах к ним присоединятся аниматоры, которые превратят короткое путешествие в настоящий праздник.

"Зимние экспрессы" будут ходить до Дмитрова, Истры, Сергиева Посада, Коломны и Волоколамска

Программа каждой экскурсии начинается примерно с 8.00 часов утра на одном из вокзалов. Главная фишка "Зимнего экспресса" не только отличное настроение в пути, но и возможность доехать до места без пробок. Время в пути - примерно 1,5-2 часа. Какой город Подмосковья выбрать, не имеет значения. Весело будет везде - в канун новогодних праздников по всей области под названием "Зима в Подмосковье" развернутся ярмарки, концерты, народные гулянья, спортивные соревнования. Все города, включенные в экскурсионный маршрут, имеют богатую историю, о каждом можно будет узнать легенды и хитрости народных промыслов.

К примеру, участники тура "Зимний экспресс" в Игрушечное царство. Сергиев Посад" посетят Троице-Сергиеву лавру, входящую в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также легендарный Музей игрушки, где собрана коллекция старинных и современных экспонатов. Отсюда путешественники не уедут с пустыми руками - во время мастер-класса всех желающих научат расписывать игрушки. А вот тех, кто поедет в Дмитров, ждет прогулка по территории Дмитровского кремля, в музеях которого собраны уникальные коллекции мебели, фарфора, тканей, а также рукописные книги XV-XVI веков. В Истре участники экскурсионной поездки побывают в Новоиерусалимском монастыре и посетят выставку "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени" в музейном комплексе "Новый Иерусалим". В экспозиции будут представлены более 400 экспонатов, в том числе пасхальные яйца, изготовленные для императорской семьи. В Коломне сладкоежек ждут на фабрике пастилы. Подарки себе и близким можно будет приобрести в Музее мыла и Музее меда. А еще каждый участник тура в Коломну вернется в Москву с рецептом вкусных кренделей.

После насыщенной программы "Зимний экспресс" доставит всех домой - прибытие в Москву примерно в 20.00 вечера. Скоротать поездку поможет аудиогид, который можно скачать бесплатно с помощью QR-кода, размещенного на стикерах в поездах, а также на сайте ЦППК. Аудиоэкскурсии доступны на русском и английском языках..

Справка "РГ"

Записаться на экскурсии и отправиться в путешествие на "Зимнем экспрессе" можно в колл-центре по единому номеру 8 (800)550-44-79 с 10.00 до 19.00 или же на официальном сайте. Средняя стоимость экскурсии 2500-3000 рублей.