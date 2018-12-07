Юный жонглер из Приморья попал в Кингу рекордов России

Десятилетний воспитанник школы циркового искусства Богдан Копейкин из Арсеньева занесен в Книгу рекордов России как самый юный артист, жонглирующий пятью предметами на проволоке, сообщили в администрации Приморского края.

Свой рекорд Богдан зафиксировал на фестивале циркового искусства в Хабаровске. В нем приняли участие 26 любительских трупп из восьми регионов страны.

- Большинство коллективов детские и юношеские. Всего в конкурсной программе был заявлен 101 номер, принимали участие в общей сложности 450 человек. Самому младшему артисту всего пять лет, а самому старшему - чуть за 25, - рассказали в краевом департаменте культуры.

Богдан Копейкин занял первое место среди жонглеров.