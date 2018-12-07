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07.12.2018 04:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Комсомольская полиция проверит информацию об избиении врачом пациента

Текст: Дина Непомнящая

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники правоохранительных органов начали проверку, появившейся в местных СМИ информации, о том, что врач одной из городских больниц ударил пациента табуреткой. Об этом представитель ведомства рассказал "Интерфаксу".

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Ранее комсомольские журналисты сообщили, что конфликт возник между сотрудником травматологического отделения и мужчиной, который лечил там сломанную ногу. По версии медиков, неходячий пациент употреблял в больнице алкоголь, чем спровоцировал доктора. Сам пострадавший заявил, что был трезв, а "телесное наказание" получил за то, что не выполнял рекомендации врача.

Собеседник агентства отметил, что потерпевший написал заявление в полицию. Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.

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