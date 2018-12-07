Космодром Восточный начнут готовить к пускам "Ангары" в 2019 году

Возведение пускового стола для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный в Амурской области начнется в 2019 году.

Сейчас на разных уровнях ведется подготовка к этому, а непосредственно полномасштабные работы по строительству пускового стола для "Ангары" будут развернуты уже в 2019-м, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госкорпорации "Роскосмос".

Проектно-сметная документация получила положительные заключения Главгосэкспертизы в мае нынешнего года. Госконтракт на строительство старта заключен с производственно-строительным объединением "Казань". Объем капитальных вложений составит 38,7 миллиарда рублей. В госкорпорации отметили, что все предусмотренные контрактом работы ведутся в соответствии с графиком.

В состав стартового комплекса войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другие объекты. Старт будет рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара" тяжелого и легкого классов.