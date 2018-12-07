В Магадане прокуратура проверит информацию об избиении детдомовцев

Прокуратура Магаданской области начала проверку в отношении должностных лиц детского дома поселка Ола, применивших физическое воздействие к воспитанникам, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении директора образовательного учреждения по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Районная прокуратура проверила законность решения. Было установлено, что в ноябре руководитель детдома избил двух детей 10 и 16 лет. Одного из них он ударил в лицо.

Сейчас прокуроры контролируют ход расследования. В ходе проверки будет дана оценка действиям остальных сотрудников образовательного учреждения.