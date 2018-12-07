Виновник смертельного ДТП в Хабаровске лишился свободы на восемь лет

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор водителю, виновному в аварии, в результате которой погиб мужчина и попал в реанимацию двухлетний ребенок. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 264 и частью 1 статьи 166 УК РФ.

Трагедия произошла вечером 22 августа. В этот день виновник ДТП в компании своих товарищей распивал алкоголь в гаражном кооперативе. Когда напитки закончились, сел в автомобиль своего знакомого и отправился в магазин за добавкой. Проезжая по жилому кварталу, превысил скорость, потерял контроль над машиной и вылетел на тротуар. Там проходила семейная пара с сыном. Отец семейства погиб на месте, ребенок оказался в больнице, а мать серьезных травм не получила.

"Подсудимый никогда не имел водительского удостоверения, неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без прав, а также подвергался административному аресту за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сообщила "РГ" старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Суд приговорил мужчину к восьми годам в исправительной колонии общего режима.