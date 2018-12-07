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07.12.2018 18:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

К 2024 году в Оренбуржье переведут в "цифру" госуслуги и сервисы

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
К 2024 году в Оренбуржье все приоритетные госуслуги и сервисы станут цифровыми. На сегодня в области число получателей госуслуг в электронном виде приблизилось к 70 процентам. Об этом заявил губернатор региона Юрий Берг, выступая на пленарном заседании Международного форума "Оренбуржье - сердце Евразии".
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как уже писала "РГ", в этом году центральной темой форума, собравшего 3500 гостей из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Китая, стало развитие информационных технологий и их интеграция в бизнес, образование, науку, культуру.

Губернатор Оренбуржья напомнил собравшимся, что в России прнята государственная программа развития цифровой экономики. Особое внимание уделяется интеграции российской виртуальной среды с цифровой экономикой ЕАЭС. Многое из плана цифровизации в регионе уже реализовано.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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- Подготовлена база для широкого внедрения цифровых решений в системе госуправления, в экономике и социальной сфере. Мы ставим перед собой задачу к 2024 году "перевести в цифру" предоставление всех приоритетных государственных услуг и сервисов. Уже сегодня почти 70 процентов жителей получают госуслуги в электронном виде, - констатировал Берг. - По проекту "Цифровая экономика" широкополосный доступ к сети Интернет получат более 90 процентов домохозяйств и все социально значимые объекты в малых населенных пунктах. Глобальная задача - создавать принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе "цифры", стимулировать появление и развитие компаний - лидеров цифровой эпохи.

В качестве примера глава региона привел цифровую мультипликацию. Так, работающая в Орске студия "Колобанга медиа", успешно проявила себя на международном рынке. Сегодня у компании есть готовый проект, идет поиск инвестора.

- Мы готовы предложить под этот проект площадку в территории опережающего социально-экономического развития "Новотроицк". Гарантирую, что у инвестора будут лучшие налоговые и административные условия в стране, - заверил Юрий Берг.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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Высокий потенциал Оренбуржья в сфере внедрения цифровых технологий отметил и помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжье Владимир Соловьев.

- В рамках национальной программы "Цифровая экономика" одними из ключевых федеральных проектов, которые ориентированы на реализацию в субъектах РФ, являются "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление", - подчеркнул докладчик. - В современных непростых геополитических условиях сегодня каждый регион должен определить свою нишу новых прорывных технологий, которые способствуют достижению масштабных задач, обозначенных в майском указе главы государства, развитию экономики и росту инвестиций. У Оренбургской области есть все предпосылки, чтобы стать одним из лидеров в стране в цифровой сфере, о чем уже свидетельствует данный форум. Безусловно, такие дискуссионные площадки как Международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии" являются оптимальным местом для разработки своевременных стратегий в ответ на возникающие новые вызовы.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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