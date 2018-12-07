Под Ульяновском нашли останки одного из древнейших титанозавров

Результаты исследования останков гигантского растительноядного динозавра, найденных под Ульяновском в 1982 году, опубликованы в последнем номере научного журнала "Biological Communications".

Как рассказал "РГ" директор Ундоровского палеонтологического музея Илья Стеньшин, ящер обитал на планете 130 миллионов лет назад.

- Первые кости обнаружили школьники в 1982-ом на берегу Волги около поселка Сланцевый Рудник в пяти километрах от Ульяновска. В 1984-1987 годах на этом же участке были собраны еще четыре кости. После препарации стало ясно, что это позвонки крупного животного. Необычная находка долгие годы значилась в музейных фондах как "гигантские позвонки неизвестной таксономической принадлежности", - пояснил Илья Стеньшин. - В начале девяностых фотографии костей показали известному ленинградскому палеонтологу Льву Несову, который предположил, что позвонки принадлежат гигантскому растительноядному динозавру - зауроподу. И только недавно они наконец были тщательно изучены. Петербургский профессор Александр Аверьянов пришел к выводу, что позвонки принадлежали ящеру группы титанозавров.

Гигант, по мнению ученых, весил около 17 тонн, имел длинные шею и хвост. Особь, останки которой были найдены под Ульяновском, принадлежит к новому для науки роду и виду динозавров. Ученые присвоили ему имя "Volgatitan simbirskiensis" - Волжский титан из Симбирска (дореволюционное название Ульяновска)

- Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке, но эта находка свидетельствует, что титанозавры были распространены гораздо шире и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии, - добавил Илья Стеньшин.