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07.12.2018 11:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Ульяновском нашли останки одного из древнейших титанозавров

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: depositphotos.com Первые позвонки доисторического ящера обнаружили более 30 лет назад. Фото: Ундоровский палеонтологический музей
Первые позвонки доисторического ящера обнаружили более 30 лет назад. Фото: Ундоровский палеонтологический музей

Результаты исследования останков гигантского растительноядного динозавра, найденных под Ульяновском в 1982 году, опубликованы в последнем номере научного журнала "Biological Communications".

Как рассказал "РГ" директор Ундоровского палеонтологического музея Илья Стеньшин, ящер обитал на планете 130 миллионов лет назад.

Фото: University of Queensland
Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья

- Первые кости обнаружили школьники в 1982-ом на берегу Волги около поселка Сланцевый Рудник в пяти километрах от Ульяновска. В 1984-1987 годах на этом же участке были собраны еще четыре кости. После препарации стало ясно, что это позвонки крупного животного. Необычная находка долгие годы значилась в музейных фондах как "гигантские позвонки неизвестной таксономической принадлежности", - пояснил Илья Стеньшин. - В начале девяностых фотографии костей показали известному ленинградскому палеонтологу Льву Несову, который предположил, что позвонки принадлежат гигантскому растительноядному динозавру - зауроподу. И только недавно они наконец были тщательно изучены. Петербургский профессор Александр Аверьянов пришел к выводу, что позвонки принадлежали ящеру группы титанозавров.

Гигант, по мнению ученых, весил около 17 тонн, имел длинные шею и хвост. Особь, останки которой были найдены под Ульяновском, принадлежит к новому для науки роду и виду динозавров. Ученые присвоили ему имя "Volgatitan simbirskiensis" - Волжский титан из Симбирска (дореволюционное название Ульяновска)

- Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке, но эта находка свидетельствует, что титанозавры были распространены гораздо шире и, возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии, - добавил Илья Стеньшин.

Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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