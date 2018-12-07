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07.12.2018 14:05
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Семь музеев, которые откроются в новом году

Текст: Млада Башмак
До Нового года осталось меньше месяца. А это значит, что самое время продумать культурную программу своего следующего отпуска. Бесплатный музей вина в Крыму или необычный музей "КамАЗа" в Набережных Челнах - решать вам.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Музей ТУ-144

Открытие в Казани первого в мире музея внутри сверхзвукового пассажирского самолета планируется в последний день уходящего 2018 года. Дело в том, что именно 31 декабря 50 лет назад ТУ-144 совершил свой первый полет. Организаторы не обещают, что к этому времени масштабная реконструкция самолета полностью завершится, но основная часть работ будет выполнена.

Авторы проекта хотят сделать самолет не музеем в традиционном понимании этого слова, а интерактивной образовательной площадкой, которая сможет не только интересно и наглядно рассказать об истории авиастроения, но и вдохновить подростков и молодых ученых на изобретательскую деятельность.

В программу экскурсий войдет купольный 3D кинотеатр, очки дополненной реальности, развивающие и обучающие игры, а также возможность посидеть на месте пилота и даже оказаться в экстренной ситуации, которую, после проведенной лекции, решить не составит труда.

Музей-диорама

Битва за Ленинград, Сталинградская битва и форсирование реки Неман - сцены этих сражений предстанут перед глазами зрителей в виде трехмерных панорам. Музеи такого рода - это полное погружение в обстановку, ведь все действия разворачиваются вокруг тебя, а экспонаты становятся "живыми" вещественными доказательствами, которые можно рассмотреть поближе и даже подержать в руках.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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Над созданием нового музея-диорамы в Санкт-Петербурге будет трудиться команда "Невский баталист". На их счету уже более 10 историко-художественных проектов.

"Сейчас идет процесс согласования помещения, думаем, что все будет успешно. У нас была проведена работа по изучению и сбору материала, но непосредственно строительство пока еще не начато. После получения помещения мы начнем пересматривать макеты, которые мы создавали по сюжетам, когда у нас будут точные данные, мы будем более предметно работать над мизансценами и героями", - рассказали в пресс-службе команды "Невский баталист".

Кроме того, в данный момент командой ведется еще одна работа - создание постоянной экспозиции в 6 залах барбакана Брестской крепости. В них будет показана история сооружения: от строительства в XIX веке до обороны 1941 года.

Музей "КамАЗа"

Вид мощного "КамАЗа" предполагает не менее грандиозное сооружение, и оно появится, единственное, выглядеть будет чуть боле воздушно. Здание в футуристическом стиле с металлическими конструкциями расположится напротив гендирекции компании в Набережных Челнах.

Музей планируют открыть к 50-летию завода, экспозиция будет включать в себя автомобили, хранилище фондов музея, а также интерактивные аттракционы. В некоторых цехах "КамАЗа" есть свои музеи. Основной же музей на данный момент находится, на заводе Двигателей, можно сказать, там, где создают сердце автомобиля.

Музей Космонавтики

Новый музей космонавтики в Калуге расположится рядом с зданием постройки 1967 года. Музейные фонды ГМИК имени Циолковского хранят более 70 тысяч экспонатов. Это коллекции космической техники, документальных материалов, редких книг, плакатов и произведений изобразительного искусства.

Фото: Майя Жинкина
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Здания объединит подземный переход. Вторая очередь будет служить дополнительным выставочным пространством. На данный момент большая часть экспонатов находится в хранилищах и недоступна для посетителей.

Новый музейный комплекс площадью 12,5 кв. м позволит увеличить территорию экспозиции в 5 раз, а также будет оборудован полноценным фондохранилищем.

Кроме того, во второй очереди появятся специальные интерактивные зоны, которые помогут посетителям погрузиться в атмосферу открытий загадочной вселенной. Для этого будет работать 3D кинотеатр, зал космических тренажеров, научно-приключенческий комплекс с имитацией эффектов полета в космос и обсерватория.

Для любителей вкусных перерывов в новом здании расположится кафе с космической кухней. Проект музея будет презентован в Берлине в рамках культурно-познавательного проекта "Россия - родина космонавтики".

Музей вина

Пробная версия бесплатного музея вина в Крыму открылась в ноябре этого года в рамках фестиваля "Ноябрьфест". Организаторы планируют подробнее продумать концепцию музея, а также присмотреться к запросам аудитории и уже в следующем году начать работу как полноценная круглогодичная выставка.

Музей располагается в поселке Коктебель. Вход в него останется свободным, а плата будет взиматься только за дегустацию.

Орудия труда виноделов XV-XVI веков, обнаруженные при строительстве погребов, кубки, амфоры, бокалы эпохи царской России, а также винодельческое оборудование - все это составляет экспозицию музея.

Кроме того, организаторы надеются, что музейное пространство станет местом для мастер-классов и встреч с виноделами.

Музей Великого моста

Река Волхов хранит тайны Нижнего Новгорода. В новом музее, посвященном истории Великого моста, можно будет увидеть целую коллекцию артефактов, поднятых с ее дна.

Фото: Екатерина Забродина/РГ
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Подводные раскопки велись с 2005 по 2013 год, их результаты будут представлены в музее. Это более 4 тысяч экспонатов, как остатки деревянных конструкций моста (X век), так и бытовые предметы: керамическая посуда, рыболовецкие принадлежности, фрагменты кожаной обуви, перстни, нательные кресты, монеты, и даже свинцовая печать некоего тысяцкого Авраама (1320-1340 гг).

Авторы экспозиции планируют онлайн-трансляции работ на дне Волхова, а также собираются открыть специальную лабораторию, в которую будут поступать археологические находки.

Музей Павла и Сергея Третьяковых

Дом в Голутвинском переулке изначально принадлежавший семье Третьяковых, но впоследствии отданный под коммунальные квартиры, а затем еще несколько десятилетий пустовавший, наконец-то возвращается к первоначальным истокам.

В 2016 году Третьяковская галерея объявила о начале реконструкции дома, в котором родились братья-меценаты, к концу 2019 года работы планируют завершить. В музее будет представлена мультимедийная экспозиция об истории сбора коллекции, а также личные вещи Павла и Сергея Третьяковых.

Кроме того, выставочное пространство организаторы планируют сделать местом для проведения встреч с коллекционерами и меценатами.

Кстати

Кроме того, в 8 городах России откроются интерактивные выставочные комплексы "Россия - моя история". А в Москве планирует начать работу музей Стругацких, а также музей военной формы.

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