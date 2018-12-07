Троих омичей подозревают в хищении при ликвидации последствий ЧС

В Следственном управлении СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Как рассказали в ведомстве, речь идет о хищении 40 миллионов рублей при ликвидации последствий стихийного бедствия.

В 2015 году на территории Знаменского муниципального района Омской области паводком размыло обширную часть дорог. По предварительным данным, руководитель одной из дорожностроительных организаций вместе со своим родственником и знакомой решили похитить деньги, выделяемые государством для ликвидации последствий ЧС.

На следующий год после паводка от имени ООО "Дорожная строительная компания" они заключили договор субподряда на 43 миллиона рублей с победителем электронных торгов. После этого подозреваемые создали видимость проведения ремонта дорог и изготовили документы, в которых отразили недостоверную информацию об объемах этих работ.

Расчет был прост: с наступлением холодов и снегопадов проверить качество работ никто не сможет. Государственный заказчик получил документацию о проведении полноценного ремонта, по бумагам ООО "ДСК" исполнила договор субподряда в полном объеме.

Таким образом в счет оплаты фактически не сделанного ремонта компания получила порядка 40 миллионов рублей. Этими деньгами, как считают следователи, троица распорядилась по своему усмотрению. Однако в итоге преступная схема была раскрыта, а в региональном управлении ФСБ началась проверка. По материалам коллег следователи и возбудили уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства предполагаемого мошенничества.