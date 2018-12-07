В Кузбассе два человека замерзли насмерть

За минувшие сутки в Кемеровской области было зафиксировано 22 обращения в медицинские учреждения по поводу обморожения. Как сообщает региональный департамент охраны здоровья, жизни двух человек спасти не удалось.

Один из погибших проживал в Югре, второй - в областном центре, оба скончались еще до приезда врачей. Из общего числа людей, обратившихся за помощью к медикам за эти сутки, 13 были госпитализированы. Три человека получили холодовые травмы в состоянии алкогольного опьянения.

Больше всего жалоб на переохлаждение получили врачи Кемерова, к ним поступило пять обращений. По два зафиксированы в Югре, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске, в Анжеро-Судженске. По одному обращению поступило врачам Краснобродского, Таштагола, Киселевска, Гурьевска и Крапивинского района.