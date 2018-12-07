В сибирском Искитиме городское табло показало погоду -95 градусов

Коммунальные службы города Искитим Новосибирской области привели в рабочий режим табло на городском ЦУМе, которое показывало минус 95 градусов по Цельсию. Как сообщают РИА Новости, ранее фотографии со сверхнизкими температурными значения стали популярными в соцсетях и даже восхитили Владимира Жириновского.

- Сегодня в России за Уралом везде минус 45, и где-то показали город, где уже написано минус 95. Реально какой-то город в Сибири на Крайнем Севере. Птицы замерзают на лету, - цитирует информационное агентство лидера ЛДПР, который восхитился стойкостью россиян.

Искитим, конечно, расположен гораздо южнее районов Крайнего Севера, да и там температура едва ли опускается ниже -60 градусов. В среду 5 декабря в городе было около 30 градусов ниже нуля, а причиной столь низких значений на табло оказалась его поломка.

- Действительно, из-за мороза что-то случилось с табло, и оно стало показывать такие цифры. Но его быстро починили, и сейчас уже все в порядке, показывает нормальную температуру, - заверила замдиректора МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Искитима Елена Розманова. К слову, сейчас в Искитиме -23 градуса.