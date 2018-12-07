В Томске придумали шифр для передачи данных на основе турбулентности

В Институте оптики атмосферы (ИОА) имени В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН (Томск) разрабатывают способ беспроводной оптической связи, когда каналы будут особо емкими, а передаваемая информация зашифрована атмосферой. Об этом сообщает пресс-служба инновационных организаций Томской области.

Сотрудники лаборатории оптической локации исследуют возможность передачи информации с помощью так называемых вихревых пучков, в которых свет закручивается подобно водовороту.

По словам главного научного сотрудника ИОА Валерия Аксенова, вихрь можно закрутить сильнее или слабее, а степень закрученности обозначить целым числом. Имея в своем распоряжении набор пучков с разным значением этого числа, можно увеличить плотность информации в канале оптической связи. Чем больше пучков, тем выше скорость.

- Метод дает потенциальную возможность решить проблему передачи большого количества данных, поток которых все время возрастает, - говорит ученый.

Предполагается, что для этого будут использованы естественные свойства турбулентной атмосферы так, чтобы она сама создавала криптографический ключ для шифрования и расшифровки передаваемой информации.

Применение такого способа поможет провайдерам не опутывать дома многочисленными проводами.

На первом этапе, как сообщил Валерий Аксенов, сотрудники института смоделируют распространения оптического излучения в турбулентной атмосфере, создадут установку, которая генерирует вихревые пучки, и исследуют их прохождение через турбулентную атмосферу.