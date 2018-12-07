На севере Карелии из-за нехватки топлива в котельных введен режим ЧС

В Лоухском районе Карелии встали котельные в поселках Лоухи и Чупе. Причиной стала нехватка топлива. В районе введен режим ЧС.

Как следует из постановления администрации Лоухского муниципального района, на период, пока котельные не работают, в местных школах и детсадах рекомендовано пользоваться электрообогревателями.

Если электроприборы не справятся, муниципалитет велел приостанавливать учебный процесс.

Параллельно районные власти рекомендовали местной ресурсоснабжающей компании озаботиться созданием запаса угля и мазута на десять суток. А сами чиновники обратились с ходатайством к властям республики с просьбой выделить деньги на покупку топлива для котельных.

В правительстве Карелии сообщают, что в котельную поселка Чупа уголь уже доставлен, а в Лоухи обещают привести партию мазута.