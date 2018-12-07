Сбор грибов и ягод станет выгодным бизнесом

В Совет Федерации передан принятый Госдумой закон, который поможет россиянам неплохо зарабатывать, собирая в лесу дикоросы: ягоды, грибы, травы, мхи и прочее богатство.

Когда сенаторы его одобрят, документ поступит на подпись президенту. В Рослесхозе ожидают, что закон начнет работать в 2019 году.

Об этом шла речь на "деловом завтраке" в "Российской газете" с заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иваном Валентиком. Ему показали сюжет из Карелии, подготовленный собкорами "РГ" (см. видео), в котором, генеральный директор корпорации развития Карелии Юрий Савельев назвал основные проблемы, которые мешают развиваться бизнесу на дикоросах.

Глава Рослесхоза подтвердил, что это очень недооцененный ресурс. И эту тему специалисты обсуждали весь 2018 год в пяти федеральных округах. Выезжали в регионы, общались с людьми, с ассоциациями переработчиков дикоросов. Итогом стал законопроект, который СМИ окрестили "законом о дикоросах".

Этот документ, пояснил Валентик, комплексный, он вносит изменения в закон о торговле, о потребительской кооперации, в Лесной кодекс. И позволяет на системной основе урегулировать все вопросы, которые возникают со сбором дикоросов.

"Почему недоиспользуется этот потенциал? "Потому что условий недостаточно", - говорит глава Рослесхоза. - В некоторых случаях, например, как в ситуации с Приморьем, можно запретить вырубку древесины и все равно получать больший экономический эффект за счет использования так называемых недревесных полезностей. Например, за счет экспорта меда. Я уже не говорю о грибах, ягодах, кедровых орехах, папоротниках, лекарственных травах! Мы были на Алтае, там много предпринимателей, предприятий, которые желают в эту нишу зайти. Сейчас правовая основа для этого появится".

И у предпринимателей появится возможность развивать бизнес на дикоросах, а у местных жителей - новая возможность для заработков.

В ближайшие дни "Российская газета" продолжит публиковать видеорепортажи по актуальным вопросам "делового завтрака" с главой Рослесхоза Иваном Валентиком