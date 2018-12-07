Фестиваль современного танца Open Look, в последние годы заявивший о своем лидерстве, не обладая космическим бюджетом, сделал свой выбор. Вместо спектаклей, признанных великими и катающихся по миру не одно десятилетие, Open Look предпочел сиюминутность и актуальность. Благодаря этому в Петербурге за одну неделю можно почувствовать, чем дышит мировое танцевальное сообщество. Фестиваль включает и российскую программу, и международную - организаторам удается заполучить и качественных игроков "средней лиги", которые являются двигателем процесса, и настоящих классиков. Таких как Пол Лайтфут и Соль Леон, Жозеф Надж, Вим Вандекейбус - все они показывают свои работы.

Санкт-Петербург долго был обделен современным танцем, и теперь организаторы Open Look не ограничиваются летним фестивалем, интерес к жанру они поддерживают круглый год. Здесь создана система национальных танцевальных дней, где на этот раз была представлена Финляндия. Финские танцевальные компании, отличающиеся жесткой концептуальностью, рациональностью, языковой лаконичностью и откровенным предпочтением физического театра, в России хорошо знают благодаря фестивалю - он привозит соседей регулярно.

Спектакль про любовный треугольник оказался триллером о темной женской душе

Тем более удивительно, что нынешний LOOK@Dance Finland стал российским дебютом компании Сюзанны Лейнонен, возникшей в 2001 году и завоевавшей международное имя. В Петербург труппа приехала со спектаклем "Дрянь" - премьерой, выпущенной в сентябре. Свою новинку - весеннюю премьеру "Анна Каренина" - привезла и труппа Каари и Рони Мартин, имеющая 15-летнюю историю. Два спектакля, внутренние темы которых причудливым образом пересеклись, в то же время разрушили представление о финском танце как о чем-то монолитном и работающем в едином потоке.

"Дрянь" Сюзанны Лейнонен обращается к женской природе и тому, как она отражается в нашем восприятии. Хореограф выбирает физически схожих исполнительниц -- невысоких, широкоплечих, коренастых, обладающих взрывчатыми мыщцами и неутомимостью. В тяжелых, изматывающих комбинациях Лейнонен, кажется, испытывает танцовщиц на выживаемость. Нагрузка физическая, при которой тело складывается и свивается, потом вытягивается, скручивается и выворачивается, становится воплощением агрессии, давления и других видов психологической нагрузки, которую лишь подчеркивают ругательства, стекающие проекциями с тел танцовщиц на сцену. Внешне простой спектакль изощренно соединяет музыку Арво Пярта и Макса Рихтера, свет Харри Пелтонена, костюмы Сари Нуттунен, в комплексе с хореографией создающие атмосферу страха и угнетения сознания; одновременно в ней чувствуется толика черного юмора.

Рядом с этой работой "Анна Каренина" Каари и Рони Мартин выглядит более легкой по энергии. Но лишь до той минуты, пока танцовщики не берут тебя за руку и не проводят в зрительный зал на строго определенное место. Сцену образуют поставленные треугольником столы, вокруг которых расположены три ряда зрительских мест. Это место действия последнего ужина, на который приглашает публику Каренин. Костюмный спектакль про любовный треугольник оказывается триллером о темной женской душе. Причем для ее исследования призвана сефардская музыка, соединение современного танца, танго и фламенко - в многонациональной труппе Каари и Рони Мартин шесть музыкантов и четыре танцовщика из Испании. Постановщиков интересует, чем способна пожертвовать женщина ради любви. И сами дают ответ - практически всем. Но сама хореограф Каари Мартин не смогла отказаться от приглашения на роль Каренина Йормы Уоттинена - легендарного персонажа финского танцевального мира, экс-руководителя Финского национального балета и директора известного танцевального фестиваля в Куопио. Его харизма затмевает даже испанский темперамент Анны. В танце пластическая выразительность всегда оказывается сильнее любых концепций и даже возрастных ограничений.