В Пулково открылся капсульный отель

В петербургском аэропорту Пулково появился первый капсульный отель. В нем 13 номеров, отельеры даже предусмотрели один номер с большой кроватью.

Площадь номера составляет четыре квадратных метра, что сопоставимо с площадью самого номера.

Как сообщают в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы", управляющей компании Пулково, в индивидуальном номере помещается кровать, розетка, несколько вешалок.

Размер стандартной капсулы составляет 160 на 200 сантиметров.

Предполагается, что капсульный отель больше всего будет интересен транзитный пассажирам.