В Россию впервые привезли шедевры Пьеро делла Франческа

В свой день рождения, 7 декабря, Эрмитаж открыл одну из важнейших выставок года "Пьеро делла Франческа. Монарх живописи". Для петербуржцев это исключительная возможность увидеть работы знаменитого мастера эпохи Возрождения: в российских музеях его произведения не представлены, а в Италии до них еще нужно добраться - хранятся подлинники в местах, не часто посещаемых туристами.

- Это выставка века, - без ложной скромности отметил на открытии генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Уникальность события подтверждали и высокие гости: посмотреть шедевры мировой живописи пришли посол Италии в России Паскуале Терраччано, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, журналист Александр Невзоров и другие знаменитости.

Всего любителям искусства покажут 11 произведений "одного из самых таинственных художников". Казалось бы, немного, однако чтобы все они встретились в одном зале (в данном случае в Пикетном зале Зимнего дворца), музею потребовалось приложить громадные усилия. Работы предоставили собрания из Италии, Испании, Португалии, Англии и даже США, с которыми у России сейчас почти нет музейного обмена.

- Мы показываем действительно много замечательных вещей из самых разных стран и музеев, не так часто вместе собираются такие шедевры. Выставка представит Пьеро делла Франческо во всем его величии, не только таким, каким его можно увидеть во время путешествия по Италии, где даже существуют специальные туры, - добавил Пиотровский.

В Эрмитаже можно увидеть одну из лучших работ мастера - "Мадонну Сенигалия". Именно ее специалисты называют квинтэссенцией творчества Пьеро. По словам музейщиков, в ней особенно отчетливо отразились главные принципы его искусства: математическое восприятие форм, выверенная пропорциональность в соотношении фигур, предметов, пространства. И никакой повышенной динамики и эмоций, здесь все соответствует законам Ренессанса: человек, исполненный красоты и достоинства, - центр вселенной, а окружающий его мир гармоничен.

Еще одна трактовка библейского сюжета - "Благовещение". Это навершие алтаря, поэтому с первого взгляда работа впечатляет удивительной формой. А завораживающий ряд колонн позади Девы Марии и ангела напоминает о том, что художник был одним из первооткрывателей законов перспективы и даже писал на эту тему научные трактаты. Не зря этот шедевр называют "гимном перспективы".

Удалось Эрмитажу показать и три створки большого алтаря, расписанного Пьеро для монастыря Святого Августина в Сан-Сеполькро: "Святой Августин" из Национального музея старинного искусства Лиссабона, "Архангел Михаил" из Национальной галереи Лондона и "Святой Николай Толентинский" из Музея Польди-Пеццоли в Милане. Покажут также ряд портретов, выполненных мастером.

- В последние годы жизни из-за слепоты Пьеро делла Франческа не мог работать как живописец и занимался теоретическими изысканиями. Его трактаты, посвященные математике и геометрии, должны быть оценены наряду с заслугами в этой области Леонардо да Винчи, - подчеркивает куратор выставки Татьяна Кустодиева.

Рукописи художника, который был также прекрасным ученым, тоже выставлены в Эрмитаже. Увидеть работы Пьеро делла Франческа в Петербурге можно до 10 марта.

Тем временем



Более незаметно прошло в Эрмитаже открытие еще одной, но не менее любопытной выставки - "Не верь глазам своим". Она посвящена обманкам в искусстве: плоские предметы становятся объемными, близкое - далеким; иллюзия становится реальностью, они заставляют удивляться мастерству художника. В составе экспозиции, построенной исключительно на материалах музея, около 700 предметов, позволяющих представить многообразие типов обманок различных эпох, культур и регионов - от Древнего Египта до ХХ века.