Новости

В Японии пройдет конкурс любителей русского языка 16:17
Россельхознадзор разрешил ввозить продукцию двух белорусских предприятий 16:15
В Рязани девушка на тюбинге погибла под фурой 16:14
Opel выпустит электрические версии всех моделей 16:01
В Волгограде владельцу лодочной станции изменили меру пресечения 15:57
Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей 15:40
Меркель выступила с последней речью 15:27
В Москве впервые прошел показ United Colors of Benetton 15:22
На севере Карелии из-за нехватки топлива в котельных введен режим ЧС 15:20
В Ростове экс-судье вынесли приговор за аферы с землями Цапков 15:20
Volkswagen Touareg нового поколения попал под отзыв в России 15:18
В Москве врачи спасли зрение ребенку, упавшему на кол 15:17
В Заполярье госпитализированы 20 курсантов кадетского корпуса 15:14
Ижевский дворник-художник по снегу начнет рисовать на льду снегоходом 15:13
В Томске придумали шифр для передачи данных на основе турбулентности 15:08
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына 15:05
Кириенко выступил против запрета молодежных концертов 15:04
Тюменские хирурги удалили гигантскую опухоль в сердце у младенца 15:00
Майкл Дуглас ответил на обвинения в публичной мастурбации 14:59
В Крыму арестовали адвоката капитана украинского катера 14:58
Выпущена почтовая марка в честь 190-летия дипотношений России и Греции 14:48
В Крыму назвали условие прохода кораблей ВМС Украины под арками моста 14:45
"Единая Россия" назвала семь правил для членов партии 14:39
В Петербурге раскрыли учителей, пустившихся "во все тяжкие" 14:38
Варшава будет способствовать упрощению въезда белорусов в ЕС 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
07.12.2018 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье госпитализированы 20 курсантов кадетского корпуса

Текст: Вера Черенева (Мурманская область)

В Мурманскую областную детскую клиническую больницу госпитализированы 20 курсантов Североморского кадетского корпуса. У всех учащихся обнаружена кишечная инфекция, сообщает прокуратура Мурманской области.

В Петербурге после отравления 20 детсадовцев возбудили дело

Сейчас надзорное ведомство начало проверку в кадетском корпусе. Изучается состояние столовой и учебных корпусов, проверяются сотрудники, занимающиеся приготовлением пищи.

К проверке привлечены санитарные врачи. В надзорном ведомстве обещают дать оценку соблюдению условий, в которых воспитываются кадеты.

По предварительным данным, подростки могли отравиться во время обеда. Воспитанники почувствовали недомогание после гречки с печенью.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"
Главу УФСИН Амурской области наказали за историю с Цеповязом
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций
Суд постановил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ