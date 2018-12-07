В Заполярье госпитализированы 20 курсантов кадетского корпуса

В Мурманскую областную детскую клиническую больницу госпитализированы 20 курсантов Североморского кадетского корпуса. У всех учащихся обнаружена кишечная инфекция, сообщает прокуратура Мурманской области.

Сейчас надзорное ведомство начало проверку в кадетском корпусе. Изучается состояние столовой и учебных корпусов, проверяются сотрудники, занимающиеся приготовлением пищи.

К проверке привлечены санитарные врачи. В надзорном ведомстве обещают дать оценку соблюдению условий, в которых воспитываются кадеты.

По предварительным данным, подростки могли отравиться во время обеда. Воспитанники почувствовали недомогание после гречки с печенью.