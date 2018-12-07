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07.12.2018 17:02
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Краснодарскому музею переданы работы скульптора Аполлонова

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Сыновья погибшего скульптора Александра Аполлонова передали в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына личные вещи своего отца, а также несколько работ из мастерской художника.

Из переданных в дар экспонатов в музее создали мини-выставку. В экспозиции можно увидеть фотографии из личного архива скульптора, его диплом об окончании Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, графические рисунки мастера, а также скульптуры его авторства.

Фото: depositphotos.com
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На вечере памяти, который прошел в зале регалий и реликвий Кубанского казачьего войска, присутствовали представители творческой интеллигенции кубанской столицы, родные и друзья скульптора.

- Поздравляю музей с приобретением - он прирастает экспонатами, если не мирового, то уж точно всероссийского значения, - отметила в приветственном слове начальник отдела библиотечной, музейной и кинодеятельности минкультуры Краснодарского края Татьяна Мячина.

И. о. директора Краснодарского художественного музея Иван Ващенко напомнил, что 12 скульптур Александра Аполлонова находятся на хранении в возглавляемом им учреждении культуры. Одну из них - миниатюру памятника казакам-основателям - сыновья погибшего скульптора минувшим летом передали в дар художественному музею. А теперь Иван и Петр сделали подарок и главному историческому музею Кубани.

Фото: Майя Жинкина
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- Александр Алексеевич был большим другом нашего музея, - говорит старший научный сотрудник музея Фелицына Наталья Корсакова. - В свое время он активно участвовал в создании клуба любителей старины, на заседаниях которого однажды высказал свою мечту о воссоздании памятника императрице Екатерине. Тогда эта идея казалось нереальной, но Саша годам и десятилетиями шел к своей цели. Много работал в архивах, в музейных фондах, в том числе наших. Постепенно обрастал единомышленниками, вместе с которыми добился решения о воссоздании в Краснодаре этого шедевра архитектуры.

егодня мемориал Екатерине - это не только визитная карточка города, но также и памятник его создателю, Александру Аполлонову.

На выставочных стендах представлены предметы, которые сыновья Аполлонова нашли в его мастерской.

- Это инструменты отца, а также скульптуры, над которыми он работал, - поясняет Иван Аполлонов. - Как любой художник, отец много экспериментировал. На полках в его мастерской осталось много моделей. Некоторые там стояли годами и даже десятилетиями, затем однажды он возвращался к ним и делал настоящий шедевр. Теперь, после ухода отца, мы считаем своим долгом перевести в твердый материал все его пластилиновые модели. В этом нам очень помогает мастер из Ростова. Две переведенные в гипс, очень удачные, на наш взгляд, работы мы передаем в дар музею. Среди них "Казак с дамой" и скульптура Клары Лучко. Здесь же его эскизы и несколько наград, которые мы обнаружили в мастерской.

Фото: Елена Стогова
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В фонды музея сыновья передали медаль Академии художеств СССР за лучшее произведение изобразительного искусства, которую Александру Аполлонову вручили за создание барельефа в краснодарском Доме книги. Эта работа была признана лучшей в России по художественному фонду. По словам Ивана Александровича, к передаче экспонатов подключился и инициатор проекта "Аллея Российской славы" Михаил Сердюков. В свое время Александр Аполлонов изготовил для этого проекта 80 бюстов известных деятелей России - от царя Ивана Грозного до писателя Николая Гоголя. Несколько миниатюрных копий этих бюстов были также подарены музею Фелицына.

- К сожалению, это лишь малая толика творческого наследия отца, - говорит Петр Аполлонов. - Как известно, свыше 260 его бронзовых скульптур, выполненных в малых формах, многочисленные награды и библиотека редких книг по искусству исчезли из дома, где он жил со своей гражданской женой. Мы не теряем надежды, что все это будет найдено. Очень хотим открыть в мастерской отца мемориальный музей.

Напомним, что Александр Аполлонов ушел из жизни в июне 2017 года в результате автокатастрофы. Как отмечали все присутствовавшие на мероприятии, мастер находился на пике творчества и многое мог бы еще создать.

Кстати, автором бюста Евгения Дмитриевича Фелицына - основателя краеведческого музея, который установлен на входе в учреждение, является Александр Аполлонов.

Справка "РГ"

Александр Аполлонов - заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств, автор многих памятников Краснодара. Созданные скульптором произведения украшают улицы, площади, здания многих городов нашей страны. Наиболее значительные из них - ансамбль-памятник маршалу Г. К. Жукову, памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане, памятник Кубанскому казачеству, воссоздание памятника императрице Екатерине Великой и Обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска (Краснодар), монументальная композиция "Морская слава России" (Новороссийск).

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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