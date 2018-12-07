Ростовчанам показали зачетную книжку Александра Солженицына

В Ростовском областном музее краеведения открылась выставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына "У меня очень много связано с каждым ростовским камнем…". На ней представлены подлинные документы знаменитого писателя и его личные вещи.

Посетители могут увидеть зачетную книжку студента Солженицына, его настольную лампу, самиздатовский "Архипелаг ГУЛАГ", письма университетскому другу Эмилию Мазину и пишущую машинку "Москва", на которой Александр Исаевич печатал свои первые рассказы и повести.

- Считается, что именно на этой машинке печатались "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор" и страницы "Архипелага ГУЛАГ", - говорит автор выставки Зинаида Римских. - Первая жена писателя Наталья Решетовская вспоминала, что печатал Солженицын хоть и двумя пальцами, но быстрее ее.

Ростов много значил для писателя. Сюда он переехал вместе с матерью из Кисловодска в 1924 году. Школу он окончил "на отлично", а в 1936 году поступил в университет.

На выставке представлено заявление Солженицына о приеме на физмат: "Прошу принять меня в число студентов Ростовского Государственного Университета и зачислить на физико-математический факультет". Здесь же личное дело студента Александра Солженицына, его зачетная книжка, в которой, кстати, одни пятерки. Солженицын был даже Сталинским стипендиатом.

В наши дни в университете, правда, не на физическом факультете, а на филологическом, что вполне логично, открыта аудитория в его честь.

После окончания вуза он с молодой женой Натальей Решетовской уехал в по распределению в Морозовск, учить детей математике. Отсюда ушел на войну. Дальше были тюрьма, шарашка, ссылка. А затем - эмиграция и всемирная слава.

Ростов был одним из первых городов, который писатель посетил после эмиграции в 1994 году. Во время встречи со студентами и преподавателями университета он говорил: "…я сегодня особенно волнуюсь. На своем долгом пути через Сибирь, Северную Россию я перевидал много аудиторий разного состава, но все это несравнимо с тем, что я переживаю сегодня, ибо в этом здании я проучился пять лет, получил высшее образование: у меня очень много связано с каждым ростовским камнем…". Последние слова и послужили названием для выставки.

- В 1992 году Солженицын прислал в Ростов сыновей, Ермолая и Степана, посмотреть его родной город, - вспоминает Елена Мостовская вдова университетского друга писателя Эмилия Мазина. - Солженицын написал нам: "Будьте с ними построже. Спать они будут в спальниках…" Ребята прожили у нас две недели. Ни в каких спальниках, разумеется, не спали, но воспитание у мальчишек действительно было спартанское. В 94-ом, когда Солженицын уже сам приехал в Ростов, он первым делом побежал к Миле, в школу. Хочу, мол, посмотреть, чему ты учишь детей. Миля преподавал в математическом классе, работал с умными ребятами. Солженицын сказал: "Хорошие дети и хорошо знают математику". Саня помнил все старые названия ростовских улиц, он очень любил город своего детства и юности.

Комментарий

Александр Кожин, руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

- В Ростове, где вырос, учился и откуда ушел на фронт Нобелевский лауреат Солженицын, до сих пор нет ему памятника. Хотя существовал проект скульптора Дмитрия Лындина, был и спонсор. Эскиз одобрили, но с местом установки возникла проблема. В центре города, где Солженицыну пришла идея создания такого произведения как "Красное колесо", установить не получилось. А на окраине спонсор отказался оплачивать, так как среди 25-этажек памятник не смотрелся бы.