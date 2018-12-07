Руководство Адыгеи и Москвы заключило соглашение о сотрудничестве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в правительстве Москвы, где провел переговоры с мэром столицы Сергеем Собяниным и подписал соглашение о сотрудничестве.

В делегацию Адыгеи также вошли член Совета Федерации от республики Мурат Хапсироков, депутат Госдумы от региона Владислав Резник, официальный представитель РА при президенте РФ Тимур Трахов. От правительства Москвы в мероприятии приняли участие заместитель мэра по вопросам безопасности и информационной политики Александр Горбенко, а также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Стороны договорились о развитии межрегиональных отношений. Намерения были подкреплены соглашением между правительством Москвы и кабинетом министров Республики Адыгея о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ подписали Сергей Собянин и Мурат Кумпилов.

Руководители Москвы и Адыгеи выразили уверенность в перспективности развития межрегиональных отношений во многих сферах деятельности.

- Между Адыгеей и Москвой с каждым годом растет товарооборот, укрепляются связи в соцсфере, медицине, туризме и других сферах жизни. Уверен, соглашение о сотрудничестве будет дополнительным толчком к развитию отношений, которые пойдут на пользу и жителям республики, и москвичам, - сказал Сергей Собянин.

- У нас давние деловые и дружеские отношения. Считаю, что подписанное сегодня соглашение - это важный шаг, который придаст импульс уже сложившемуся сотрудничеству и выходу на новый уровень взаимодействия регионов во многих сферах жизни. Мы ожидаем, что на основании достигнутых договоренностей будут выстраиваться конкретные проекты, расти товарооборот. Уверен, у нас много направлений, представляющих взаимный интерес для развития как экономических, так и гуманитарных, культурных связей, - подчеркнул глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов отметил, что для республики интересен инновационный подход Москвы в благоустройстве общественных территорий, опыт в решении социальных вопросов, образовательных проектов. Налажено сотрудничество в сфере здравоохранения, обмена опытом врачей и предоставления жителям республики высокотехнологичной медицинской помощи в ведущих клиниках Москвы.

Перспективным названо и туристическое направление. Сегодня Адыгея становится одним из популярных мест отдыха страны. В рамках сотрудничества с правительством Москвы открывается возможность налаживания системной работы в туриндустрии, обмена делегациями, организации детского отдыха, совместной разработки маршрутов и турпрограмм для целевых групп отдыхающих.

Глава Адыгеи также предложил активнее использовать имеющие ресурсы для развития инвестиционной, а также торгово-экономической деятельности. Московские власти выразили заинтересованность в увеличении поставок экологически чистой продукции из Адыгеи: овощей, фруктов, молочных товаров, в том числе знаменитого адыгейского сыра. Подходящей площадкой для этого является оптово-розничный продовольственный центр "Фуд Сити", где в октябре этого года открылся выставочный павильон Республики Адыгея.

Стороны договорились о создании условий для стимулирования предпринимательской активности, о содействии в обмене деловыми предложениями и поиске заинтересованных деловых партнеров. Предусмотрено также развитие сотрудничества в области здравоохранения, культуры, спорта, межнациональных отношений и социальной защиты населения. В области молодежной политики проводятся межрегиональные мероприятия с участием уроженцев Адыгеи, которые проживают в Москве. Для подготовки специалистов, в которых нуждается республика, продолжится работа с руководством ведущих вузов Москвы по выделению целевых бюджетных мест.

Было подчеркнуто, что между регионами уже реализуется ряд совместных проектов. В частности, в этом году в Москве республиканские власти организовали на Старом Арбате фотовыставку "Открой для себя Адыгею!". В связи с празднованием в 2022 году 100-летия Адыгейской автономной области планируется провести в Москве Дни Республики Адыгея с организацией большого числа совместных культурных мероприятий.

По мнению главы РА, стабильное и поступательное развитие возможно лишь в условиях тесной кооперации, построения сбалансированной системы взаимодействия, формирования общего гуманитарного пространства.