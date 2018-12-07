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07.12.2018 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Что делать со шлагбаумом?

Машины экстренных служб не могут подъехать к многоэтажкам
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7738 (275)
В Краснодаре сотрудники МЧС провели рейд во дворах многоэтажек и обнаружили множество случаев незаконного ограничения въезда. Сейчас спальные районы все больше походят на лабиринты с препятствиями, и машины экстренных служб не всегда могут вовремя добраться на место происшествия, что может привести к трагическим последствиям.
Из-за шлагбаумов и бетонных блоков пожарные попросту могут не успеть вовремя на место ЧП. Фото: Владимир Аносов/РГ Из-за шлагбаумов и бетонных блоков пожарные попросту могут не успеть вовремя на место ЧП. Фото: Владимир Аносов/РГ
Из-за шлагбаумов и бетонных блоков пожарные попросту могут не успеть вовремя на место ЧП. Фото: Владимир Аносов/РГ

Особая ситуация сложилась в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Пару недель назад жильцы дома N 30 на улице Рахманинова перегородили внутриквартальный проезд бетонными блоками, для надежности окружив их железными столбиками. Объяснили они свои действия ремонтом дорожного покрытия, разбитого машинами. Однако с этим не согласились жители многоэтажки, расположенной на углу улицы, ведь теперь они вынуждены искать объезд.

Фото: Сергей Михеев
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- Недавно женщине в доме на улице Есенина, 86 стало плохо и врачи скорой несли ее на носилках по улице, потому что машина не могла добраться до подъезда, - рассказывает представитель УК "Краснодар-Сити" Роман Мусонов. - Кроме того, в этом же доме находится пожарный гидрант и в случае возгорания пожарным машинам просто негде будет заправиться водой. Мы пытались договориться с жильцами на Рахманинова и их управляющей компанией, предлагали скинуться на ремонт дороги, но нас просто проигнорировали.

Но у обитателей дома N 30 своя правда. По словам местной жительницы, во двор, чтобы срезать путь, постоянно заезжают грузовики и от грохота страдают жильцы первых этажей.

- Даже во время ремонта дороги автомобили продолжали ездить, и тогда мы пошли на крайние меры - поставили блоки, - говорит Нина Николаевна.

В тупик привел конфликт между управляющими компаниями многоэтажек на улице Дунаевского. Из-за затянувшегося спора за придомовую территорию здесь во дворе установили шлагбаум, тяжелые клумбы с цветами и несколько железных столбиков.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Я перенесла инсульт, но при скачках давления стараюсь обходиться без скорой помощи, потому что знаю: врачи могут просто не доехать. Считаю, что шлагбаумы - не панацея, их нужно сносить, - сетует живущая рядом пенсионерка Лариса Тулаева.

С юридической точки зрения данный проезд - придомовая территория (его даже нет на кадастровой карте), и собственники жилья вправе распоряжаться ею как угодно. Однако существуют нормы противопожарной безопасности, и любое искусственное препятствие по закону необходимо согласовывать с экстренными службами. На месте спасатели зафиксировали факт нарушения и срезали центральный штырь, преграждавший путь к дому на Дунаевского.

- К многоквартирным домам высотой более 28 метров подъезд должен осуществляться с двух сторон, менее - с одной стороны. Также тупиковые проезды должны иметь площадку для разворота спецтехники. С начала этого года только в Прикубанском округе Краснодара произошло 176 пожаров, в которых погибли девять человек. И мы обеспокоены обеспечением беспрепятственного проезда к местам возгораний, - пояснил начальник отдела надзорной деятельности Прикубанского округа Краснодара ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Костомахин.

Мнение

Елена Геращенко, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи Краснодара:

- Не только шлагбаумы с блоками мешают проезду во дворы, но и плотно припаркованные с двух сторон автомобили. Именно с владельцами машин у нас конфликты возникают чаще всего. Поэтому в тех случаях, когда скорая не может подъехать к дому, бригада идет пешком. А при экстренном вызове врачи несут дефибриллятор, аппарат ИВЛ, кардиограф и многое другое. Представляете, какой вес, учитывая, что в бригадах в основном трудятся хрупкие девушки? Больного к машине в этом случае несут на носилках, та как каталка не сможет проехать из-за своей малой маневренности.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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