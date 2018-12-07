В Крыму прошла первая детская экологическая конференция

В Симферополе состоялась Первая детская экологическая конференция, организованная группой компаний "Монолит". 14 школьников из восьми регионов полуострова выступили с защитой своих проектов. Четверо победителей получили денежные сертификаты.

Обладатели Гран-при - школьники из Красноперекопска с заместителем генерального директора группы компаний «Монолит» Оксаной Афанасьевой и экотренером Романом Саблиным. Фото: Группа компаний "Монолит"

Компания "Монолит" проявляет активную позицию в вопросах охраны окружающей среды. Проведение экологических акций для нее уже стало доброй традицией.

- Экологическому проекту уже три года, мы завершаем каждый год каким-то большим мероприятием. В прошлом году это был конкурс на звание самой экологически ответственной школы. А в этом мы решили устроить первую детскую экологическую конференцию, объединить ребят в идеи о защите окружающей среды, - рассказывает заместитель генерального директора группы компаний "Монолит" Оксана Афанасьева. - Все проекты имеют отношение к сохранению природных ресурсов Крыма. Многие ребята в классе или вместе с родителями занимаются защитой экологии.

Всего на конференцию прислали 46 работ из всех регионов Крыма. Жюри отобрало 14, учитывая их актуальность для сохранения экологии полуострова, целесообразность и возможность реализации.

В состав экспертов вошли экотренер из Санкт-Петербурга Роман Саблин, главный специалист отдела дополнительного образования министерства образования, науки и молодежи РК Ольга Кедук, начальник управления информационно-аналитической деятельности и мониторинга окружающей среды министерства экологии РК Элеонора Бариева и учредитель БФ "Добро мира - Волонтеры Крыма" Валерия Петрусевич.

Презентуя свои проекты, ребята рассказывали о глобальной проблеме, поясняли, почему это актуально для современного мира, подкрепляли доклады цифрами и предлагали свои пути решения.

Третьеклассница Алена Китаева разработала проект "Бой загрязнению пластиком". Она рассказала о том, что ежегодно население покупает около одного миллиона пластиковых бутылок, которые в дальнейшем разлагаются более 100 лет. Школьница предложила проводить в учебных учреждениях уроки, на которых следует рассказывать, как отказаться от использования полиэтилена и дать вторую жизнь имеющемуся.

- Я очень хочу построить пластикоперерабатывающий завод, но мне только девять лет и поэтому начать надо с малого: реализовать проект по вторичному использованию пластика. И я призываю вас: ходите в магазин с экологичными сумками, сортируйте мусор, не выбрасывайте мусор около рек и озер. Купите бутылку для воды многоразового использования и откажитесь от пластиковой посуды, - говорит школьница.

В целом же каждый проект уникален и важен для Крыма. Школьники затрагивали важные темы - это сортировка и переработка мусора, вред гелиевых шаров для окружающей среды, охрана и восстановление можжевеловых рощ, экологическое состояние рек и озер, дефицит питьевой воды в Крыму и необходимость в связи с этим в обустройстве родников. А также экология городов, где сосредоточены предприятия химической промышленности.

- Я надеюсь, что эти проекты пойдут на пользу Крыму, я очень вам благодарна за ваше неравнодушие к нашей природе, - отметила Элеонора Бариева.

Жюри определило четырех победителей: по одному в каждой возрастной категории, они получили Почетный диплом сертификаты на сумму 30 тысяч рублей, и обладателя Гран-при (сертификат на 50 тысяч рублей). Эти сертификаты можно обменять по безналичному расчету на полезные для детей и школы товары и услуги.

Победителем в младшей категории (1-4 класс) стал четвероклассник из Евпатории Семен Адаманов, который представил проект "Видовой состав птиц северо-запада озера Сасык-Сиваш".

В средней категории (5-9 класс) победа досталась коллективу школьников из Веселовской средней школы Сакского района и их проекту по обустройству родника в окрестностях озера Донузлав.

Победительницей в старшей категории (9-11 класс) стала Татьяна Терляхина, учащаяся 11-го класса из Белогорского района. Она представила работу "Красная книга растений в моем селе".

Гран-при получил коллектив авторов из школы №4 Красноперекопска (Анна Кожа, Кирилл Беда и Михаил Мещеряков). Ребята представили на суд жюри проект "Чистый город" о формировании экологической культуры в обращении с твердыми бытовыми отходами.

По словам школьников, они живут в городе, где работают предприятия химической промышленности и экологическая ситуация здесь не самая благоприятная. Помимо этого, и сами жители не очень заботятся о его чистоте.

- Мы хотели поднять проблему экологии нашего города, мы считаем, что если человека приучают с раннего детства заботиться о природе родного края, то экологическая обстановка улучшится, - говорит Анна Кожа.

В школе ребята организовали сбор макулатуры, использованных батареек, проводят выставки поделок и рисунков на экологическую тему.

- Проблеме экологии много внимания уделяется в школе, хочется развивать экологическую культуру у детей, - говорит руководитель проекта, учитель географии Татьяна Богданова.

Все участники проекта получили дипломы и памятные подарки - уникальную настольную игру, разработанную российскими экологами и биологами.

Также первый в РФ экотренер Роман Саблин провел для ребят интерактивную лекцию "Самые полезные экопривычки". Он рассказал им как в быту отказаться от использования полиэтилена и почему важно участвовать в акциях по высадке деревьев.

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