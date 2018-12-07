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07.12.2018 18:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму санкции Литвы сравнили с укусом комара

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Крыма оценили заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о введении против России санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

Как заявил председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель, это можно назвать недружественным актом, но эффект от этих действий сравним с укусом комара.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Такой недружественный жест - это все равно что укус комара, - сказал Гемпель "РГ". - Я не думаю, что нам стоит обращать внимание на такие действия и вбросы со стороны этой республики.

По словам чиновника, росийские и крымские власти уважают каждое государство и каждый народ, с которым приходится иметь дело в международной политике. Но следует констатировать, что Литва уж точно никак не влияет на экономическую и социально-политическую ситуацию в РФ.

- Мало того, какие интересы могут быть у Литвы в Черном и Азовском море, совершенно не понятно, - недоумевает Гемпеель. - Сегодня эта маленькая республика ведет себя очень некорректно - как слон в посудной лавке, но до уровня слона в международной политике, конечно, не дотягивает. В то же время санкции Литвы можно рассценивать как действия пособников экстремистского и террористического киевского режима.

Ранее глава Литвы Даля Грибаускайте заявила о солидарности с президентом Украины Петром Порошенко и рассказала о введении "национальных санкций в знак протеста против атаки в Керченском проливе". Правда, какие именно санкции вводятся против РФ, Грибаускайте не уточнила.

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