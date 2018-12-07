В Ростове экс-судье вынесли приговор за аферы с землями Цапков

Экс-судья Ростовского арбитражного суда Светлана Мартынова признана виновной в афере с землями, принадлежавшими семье Цапок, и получении обманным путем 40 миллионов рублей.

Как сообщили "РГ" в региональной прокуратуре, в 2011-2012 годах, 42-летняя уроженка станицы Кущевской предложила двум кубанским бизнесменам помочь получить права на землю сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае. Общая площадь участков, принадлежавших фирме Надежды Цапок, составляла 13 тысяч гектаров. За содействие предприниматели должны были перечислить Мартыновой 52 миллиона рублей, а также выплатить свыше 22 миллионов рублей Надежде Цапок в качестве компенсации за посевы.

Бизнесмены передали судье часть оговоренной суммы - 40 миллионов рублей, но судья отказалась выполнять свою часть сделки. Она обеспечила переход акций фирмы, которой принадлежали земли, своим родственникам и доверенным лицам. Обмануты предприниматели обратились в правоохранительные органы, и региональным управлением Следственного комитета России и в 2015 году было возбуждено уголовное дело.

Однако, следователям сперва потребовалось получить разрешение Высшей квалификационной коллегии судей РФ на право проводить со Светланой Мартыновой следственные действия. Экс-судья длительное время не являлась на допросы и игнорировала повестки. После чего она была объявлена в федеральный розыск и летом прошлого года задержана в Москве.

"Суд признал виновной бывшую судью арбитражного суда Светлану Мартынову в особо крупном мошенничестве, и приговорил ее к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ей придется выплатить 500 тысяч рублей штрафа", - сообщили "РГ" в пресс-службе Ростовского областного суда.

Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданский иск и выплатить компенсацию потерпевшим.