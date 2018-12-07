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07.12.2018 14:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Производители лучших товаров Югры получили солидные гранты

Текст: Елена Панова
В Югре открылась масштабная выставка-форум "Товары земли Югорской". Свои достижения демонстрируют более 200 предприятий малого и среднего бизнеса региона, в их числе и обладатели знака "Сделано в Югре". Они представили инвестиционные проекты, лучшую продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, новые продукты и услуги.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Как отметила глава Югры Наталья Комарова, бренд "Сделано в Югре" должен стать талисманом для каждого продукта, произведенного в округе.

К слову, экспозиции выставки вместе с Натальей Комаровой посетила  делегация Сирийской Арабской Республики во главе с губернатором провинции ХомсТалалом аль-Барази.

- У нас с вами есть много общих воспоминаний, наши регионы - сторонники мира и процветания. Конечно, такие частные производства - это душа Югры, - обратился Талал Барази к Наталье Комаровой.

Разделы выставки охватывают все отрасли агропромышленного комплекса региона. Это один из самых масштабных проектов для демонстрации региональных товаров и услуг, содействия их продвижению на внутреннем и внешнем рынках, презентации перспективных проектов и достижений муниципальных образований региона.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югра наметила амбициозные планы на следующий год

- "Товары земли Югорской" - это и ярмарка продукции местных производителей, и авторитетная площадка для делового общения бизнеса и власти. Именно на полях форума зародилась идея создания бренда "Сделано в Югре", - отметила глава региона.

Этот уникальный бренд сегодня объединяет десятки предприятий автономного округа, продолжая притягивать новых участников, а выставка и конкурс "Лучший товар Югры" открыли потребителям региона, других субъектов России уникальные югорские товары, не имеющие аналогов по качеству и ассортименту.

В ходе торжественной церемонии губернатор вручила гранты окружного правительства в 300 тысяч рублей в шести номинациях конкурса "Лучший товар Югры".

Так, в номинации "Рыба и рыбная продукция" обладателем высокой награды стала национальная община "Лангки" из поселка Приобье Октябрьского района. Награду из рук главы региона за лучшее мясо и мясопродукты получило сельскохозяйственное предприятие "Солнечное" из поселения Пойковский Нефтеюганского района. Индивидуальный предприниматель из Излучинска Нижневартовского района Владимир Водопьянов стал лидером в номинации "Дикоросы". Грант за пушно-меховое сырье и изделия Наталья Комарова вручила Охтеурской звероферме из Нижневартовского района. Нижневартовский индивидуальный предприниматель Александр Умов и его компания "Мастер лестниц+" отмечены наградой в номинации "Изделия из дерева". А в разделе "Изделия национальных промыслов и сувенирная продукция" победителем признан индивидуальный предприниматель Ирина Быкова из Нижневартовска.

Фото: depositphotos.com
Стартовал конкурс "Лучший товар Югры"

В ходе церемонии Наталья Комарова поздравила участников конкурса и выставки с днем рождения Югры и 25-летием Конституции России.

- Спасибо за труд, любовь к родной земле. Пусть ваш главный фанат и критик в одном лице остается верным югорской продукции, - пожелала губернатор.

Отметим, выставка-форум "Товары земли Югорской" проходит с 1995 года. Традиционно свою продукцию представляют предприятия деревообрабатывающей, текстильной, пищевой промышленности, агропромышленного сектора, общественного питания и национальные общины.

Кроме культурной программы, в рамках мероприятия реализуется и большая деловая программа. На площадке выставки проводятся семинары, презентации, круглые столы.

В этом году в ходе форума в Ханты-Мансийске состоится выездное заседание совета рынка Торгово-промышленной палаты России с презентацией проекта "Агро "За качество!". Его участники обсудят вопросы реализации продукции местных производителей в федеральных, региональных сетях и торговых площадках розничного формата, ведения выставочно-ярмарочной деятельности в качестве альтернативного формата продвижения местной продукции, развития гастрономического туризма и многие другие.

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