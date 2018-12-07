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07.12.2018 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские хирурги удалили гигантскую опухоль в сердце у младенца

Текст: Екатерина Призова

Кардиохирурги тюменской больницы спасли трехмесячную девочку с гигантской опухолью в сердце.

То, что у малышки имеется серьезная патология, выяснилось на УЗИ: новообразование занимало почти весь правый желудочек, из-за него кровь с трудом поступала в легочную артерию. В опухоли был и трехстворчатый клапан.

Фото: Пресс-служба НМИЦ им. Мешалкина
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Перед командой врачей стояла сложнейшая задача: удалить опухоль и сохранить ребенку трехстворчатый клапан и миокард сердца.

Как рассказали "Интерфаксу" в областном департамент здравоохранения, операция продолжалась больше шести часов и завершилась успешно. Доктора выполнили также пластику трехстворчатого клапана.

На данный момент девочка уже выписалась, врачи наблюдают ее на дому.

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