В свердловской службе судебных приставов сменился руководитель

В управлении ФССП России по Сведловской области назначен новый исполняющей обязанности руководителя. Возглавила ведомство Альбина Сухорукова.

"С 7 декабря 2018 года она приступила к своим обязанностям", - передает пресс-служба управления.

Напомним, с 2015 года начальником службы являлся Владимир Осьмак.

У Альбины Сухоруковой, перешедшей на Средний Урал с аналогичной должности из челябинского УФССП, уже есть опыт работы в Свердловской области: в 2009-2014 года она являлась заместителем руководителя местного управления.