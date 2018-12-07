В свердловской службе судебных приставов сменился руководитель

В управлении ФССП России по Сведловской области назначен новый исполняющей обязанности руководителя. Возглавила ведомство Альбина Сухорукова.
"С 7 декабря 2018 года она приступила к своим обязанностям", - передает пресс-служба управления.
Напомним, с 2015 года начальником службы являлся Владимир Осьмак.
У Альбины Сухоруковой, перешедшей на Средний Урал с аналогичной должности из челябинского УФССП, уже есть опыт работы в Свердловской области: в 2009-2014 года она являлась заместителем руководителя местного управления.