Видео: Уралец устроился на работу в детдом ради дочери

Житель Челябинска пытается вернуть дочь, которая оказалась в доме ребенка из-за безответственной матери.

Дочь Алексея вот уже два года воспитанница детского дома. Так получилось, что ее мать лишили родительских прав, а мужчине девочку не отдали, так как в документах как ее биологический отец он записан не был. Кроме того, дом, в котором отец живет, признан ветхим и непригодным для малышки, а сам он не имел постоянной работы.

Алексей установил отцовство, а чтобы быть ближе к своему ребенку и иметь возможность видеться с ней, челябинец устроился в детдом разнорабочим, несмотря на весьма скромную зарплату в 15 тысяч рублей.

У отца есть время до весны, чтобы наладить свою жизнь и забрать дочку: когда девочке исполнится четыре года, ее переведут в интернат