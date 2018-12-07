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07.12.2018 21:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Застрявших в Хайкоу россиян вернут домой в течение суток

Текст: Екатерина Ясакова

Авиакомпания "ИрАэро" приостановила перевозку клиентов туроператора "Жемчужная река", который систематически не выполнял платежные обязательства. Так, была заморожена программа полетов в города Санья и Хайкоу на острове Хайнань, а также в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и в Москву. В результате туристы застряли в Челябинске и Хайкоу, где всего сейчас находится около 1500 клиентов туроператора.

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"Мы готовы продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО "Тревел Дизайнерс", работающим под брендом "Жемчужная река", - рассказали "Российской газете" в авиакомпании.

Иногородних пассажиров авиарейса Челябинск - Хайкоу за 7 декабря до завтрашнего дня, 8 декабря, "ИрАэро" обещает разместить в гостинице Челябинска. Пассажиров, ожидающих вылета из Хайкоу в Челябинск, вернут домой завтра. 

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