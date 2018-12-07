Экономика
07.12.2018 16:15
Текст: Ольга Игнатова

Россельхознадзор разрешил ввозить продукцию двух белорусских предприятий

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

С 7 декабря Россельхознадзор отменил  введенные ранее  временные ограничения на поставки в Россию продукции с двух белорусских предприятий.

Фото: Depositphotos.com
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Так, "Глубокский молочно-консервный комбинат" может поставлять в Россию масло, сыры, творог и творожную продукцию, а также сухую молочную сыворотку. А "Молодечненский молочной комбинат" - сыры. Помимо этого, ведомство расширяет перечень продукции, которую разрешено ввозить в Россию с предприятия ОАО "Милкавита". С 7 декабря возможны поставки цельномолочной продукции данной компании.

Решение о снятии ограничений принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября 2018 года, а также с учетом поступившей  в адрес Россельхознадзора информации и гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

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