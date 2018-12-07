Россия сократит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки с 2019 года

Россия сократит добычу нефти со следующего года на два процента от уровня октября этого года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи стран-членов ОПЕК+ в Вене 7 декабря. Он уточнил, что российские компании будут делать это пропорционально доле в добычи в течение нескольких месяцев.

"У нас в октябре была добыча примерно 11,4 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с договоренностью, которая была достигнута, РФ сократит добычу на два процента от этого уровня - это примерно 228 тысяч баррелей", - пояснил Александр Новак.

В свою очередь, суммарно все страны, не входящие в блок ОПЕК, сократят производство на 400 тысяч баррелей. Всего таких государств десять, то есть на девять из них приходится квота в размере 172 тысячи баррелей, остальное - на Россию. Страны, входящие в картель ОПЕК, сократят добычу на 800 тысяч баррелей, или на 2,5 процента от октябрьского уровня, говорится в итоговом коммюнике.

Предполагается, что такие параметры сделки ОПЕК+ будут действовать в течение шести месяцев. Следующая встреча министров пройдет в Вене в апреле 2019 года.