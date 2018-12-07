Российские футбольные клубы разыграют в Катаре 200 тысяч долларов

"Матч ТВ" объявил о новом предсезонном турнире, который пройдет в январе следующего года в Катаре. Четыре российских клуба, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и "Ростов" разыграют "Кубок Матч Премьер". Общий призовой фонд турнира, проводимого совместно с Российской премьер-лигой, составит 200 тысяч долларов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Матч-ТВ", турнир пройдет с 21 по 29 января в катарской Дохе на полях спортивного комплекса Aspire. Кстати, "Зениту" он уже неплохо знаком - "сине-бело-голубые" проводили здесь сборы и раньше.

Выбор места турнира неслучаен. Во-первых - отличные условия и шикарная погода посреди зимы. Во-вторых, футболисты и персонал смогут увидеть, в каких условиях пройдет следующий чемпионат мира, который зимой 2022-го примет как раз Катар. Ну и, наконец, представительный состав участников гарантирует качественные спарринги.

Расписание "Кубка Матч Премьер"

21 января

20:00 "Спартак" - "Ростов"

22 января

20:00 "Зенит" - "Локомотив"

25 января

18:00 "Зенит" - "Спартак"

21:00 "Ростов" - "Локомотив"

28 января

20:00 "Ростов" - "Зенит"

29 января

20:00 "Спартак" - "Локомотив"

Турнир покажут телеканалы "Матч ТВ", и "Матч Премьер", а также интернет-сайты matchtv.ru и sportbox.ru.