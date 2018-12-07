Руководство ВТО поддержало присоединение Беларуси к организации

Скорейшее присоединение Минска к Всемирной торговой организации поддерживает руководство организации. Ее позиция была озвучена заместитель генерального директора ВТО И Сяожуном во время ежегодной сессии Парламентской конференции по ВТО в Женеве.

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам парламента РБ Валерий Воронецкий проинформировал участников сессии о развитии в стране электронной торговли, цифровой экономики, малых и средних предприятий. Депутат обратился к парламентским делегациям с предложением "поддержать стремление Беларуси к вступлению в ВТО и выразил надежду, что процесс реформирования организации не окажет негативного влияния на присоединение к ВТО новых государств".

Позицию официального Минска поддержал И Сяожун, отметив, что скорейшее вступление РБ в авторитетную международную организацию будет "способствовать дальнейшему укреплению многосторонней торговой системы". В контексте обсуждаемой реформы ВТО он призвал Беларусь внимательно отслеживать процесс выработки новых торговых правил и уже сейчас активно участвовать в дискуссиях на ее площадке.

В Женеве, как сообщает БЕЛТА, собрались на этой неделе делегации более 60 стран - членов Межпарламентского союза, представители руководства ВТО, Всемирного банка, ФАО, ЮНКТАД. В ходе двухдневной дискуссии состоялся продуктивный обмен взглядами на дальнейшее развитие международной торговли до 2030 года.

Кроме того, парламентарии ознакомились с предложениями стран по реформированию апелляционного органа ВТО и системы транспарентности, преодолению разногласий между развитыми и развивающимися странами.

На полях конференции Воронецкий провел встречи с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, членами парламентских делегаций России, ФРГ, Франции, Австрии, Индии и ряда других стран. На встрече с представителями секретариата ВТО были обсуждены перспективные направления сотрудничества между организацией и белорусским парламентом.

Делегация Беларуси 6-7 декабря впервые принимала участие в ежегодной сессии Парламентской конференции по ВТО.