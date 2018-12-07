Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах

Купить товары в интернет-магазинах можно теперь и в кредит.

Сбербанк объявил о запуске кредитного маркетплейса "Покупай со Сбербанком". Как следует из сообщения банка, сервис позволяет оформить POS-кредит на товары и услуги на сайтах партнеров Сбербанка.

Весь процесс - от подачи заявки и рассмотрения запроса до подписание документов на кредит - полностью автоматизирован. Он не подразумевает участия сотрудников банка. Пока банк предлагает сервис для веб-версии интернет-магазинов, а в 2019 году будут мобильные приложения сайтов-партнеров, а также запущена технология оформления кредитов на территории магазинов.

Подать заявку на кредит могут все граждане России - держатели дебетовых карт Сбербанка, у которых установлено приложение "Мобильный банк".

На первом этапе можно будет оформить кредиты Сбербанка в интернет-магазинах, а далее к платформе смогут подключиться и другие заинтересованные кредитные организации.