Синод УПЦ отказал Варфоломею в праве созывать собор на Украине

Священный Синод канонической Украинской православной церкви заявил, что патриарх Варфоломей "не имеет никакого канонического права созвать любое собрание на Украине". УПЦ запретила своему духовенству и мирянам участвовать в так называемом "объединительном соборе". Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел канонической УПЦ.

В пятницу в Киеве прошло заседание Священного Синода, по итогам которого было так же заявлено, что "патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви". Кроме этого, отмечается, что "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".

Именно поэтому Священный Синод не благословляет участие епископата, духовенства, монашествующих и мирян в мероприятии под названием "объединительный собор". В сообщении УПЦ особо подчеркивается, что "никто из числа священнослужителей или мирян НЕ уполномочивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании".