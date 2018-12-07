СМИ: Хизер Науэрт станет новым постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить новым постпредом в ООН официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь сразу на три информированных источника.

Ранее сообщалось, что американский лидер рассматривает Науэрт в качестве кандидата на должность постпреда при ООН. В Белом доме ее оценивают как "способного защитника внешней политики администрации Трампа", пишет РИА Новости.

Напомним, что этот пост стал вакантным после того, как о своем уходе заявила глава американской миссии при ООН Никки Хейли, объяснив свое решение тем, что "берет паузу на некоторый срок". Она также подтвердила, что собирается работать в команде Дональда Трампа в будущем.

После того как Трамп назначит нового постпреда, его кандидатуру должен будет утвердить сенат США.