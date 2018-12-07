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07.12.2018 08:31
Рубрика: В мире

СМИ: Хизер Науэрт в ООН столкнется с большими трудностями

Текст: Максим Макарычев
В пятницу, как ожидается, президент США Дональд Трамп назначит пресс-секретаря госдепартамента Хизер Науэрт в качестве постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей Белого дома. Впрочем, ей еще нужно будет заручиться поддержкой сената, который должен будет утвердить Науэрт в должности американского посла в ООН. Государственный департамент и сама Науэрт отказались от комментариев.

При этом, отмечают аналитки, Науэрт столкнется в своей работе в штаб-квартире ООН с очевидными трудностями. По оценке Reuters, она совершенно не имеет как дипломатического, так и политического опыта, чтобы справиться с некоторыми из самых сложных проблем в мире. Эта бывшая ведущая новостей близкого Трампу консервативного телеканала FoxNews была приглашена на работу "рупором госдепа" во многом из-за своей известности и яркой внешности. Она и запомнилась журналистам как "ретранслятор информации", заметно проигрывая своей предшественнице, знаменитой Джейн Псаки. 48-летняя Науэрт особо не скрывала своих политических предпочтений, всячески нахваливая Трампа. Ранее ее считали возможным преемником пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Напомним, что еще в октябре этого года Трамп объявил об уходе с должности посла США при ООН Никки Хейли и сказал, что найдет ей замену до января 2019 года. В качестве кандидатур назывались разные имена, включая дочь Трампа Иванку и нескольких американских послов. Однако, Трамп выбрал "неопытную" в дипломатических делах женщину, которая станет уже четвертой подряд представительницей слабого пола в качестве американского постпреда при ООН.

Трампу потребовался кортеж, чтобы проехать 230 метров

Напомним, что Трамп постоянно критиковал Организацию Объединенных Наций, особо и не скрывая своей антипатии к этой глобальной международной организации. Он жаловался на бремя расходов, которое несет Вашингтон по ее содержанию, а также критиковал международных чиновников за то, что они "больше сосредоточились на бюрократии, а не на результатах".

В сентябре он принял решение, как всегда в одностороннем порядке, выйти из комиссии ООН по правам человека, сославшись на ее предвзятость в отношении Израиля. Белый дом, кроме того, в прошлом году заметно сократил финансирование агентства ООН по делам беженцев.

При этом глава Белого дома постоянно пытался использовал площадку Совета Безопасности ООН для продвижения своей внешнеполитической повестки дня по Ирану и Северной Корее.

Хейли, бывший губернатор штата Южная Каролина, запомнилась своими категоричными заявлениями и постоянными обвинениями в адрес России, Ирана, КНДР. Она часто инициировала разного рода "конфликтные" и русофобские резолюции, которые в стенах Совбеза ООН, как правило, не находили должной поддержки.

Науэрт в этом отношении, отмечают люди, давно знающие ее, является человеком более мягким и спокойным, и это с учетом постоянных дипломатических баталий в ООН, также представляется определенной проблемой для Вашингтона. Впрочем, отмечают наблюдатели, она "прекрасно обучаема", не исключено, что в скором времени во время заседаний Совбеза мы услышим "хорошо знакомые нотки".

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