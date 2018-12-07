"Созвездие мужества": в столице наградили лучших сотрудников МЧС

В Москве наградили самых лучших сотрудников МЧС столицы. Торжественная церемония накануне состоялась в рамках десятого Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" МЧС, который ежегодно проходит в стране.

Настоящей героиней церемонии стала 14-летняя школьница Юлия Васильева. Девочка проявила неожиданное для своего возраста мужество и не растерялась, когда ночью возник сильный пожар в квартире. Дело было в феврале этого года.

"Почувствовала запах гари. Пока бежала до маминой комнаты, увидела, что в коридоре на пути к кухне уже пламя везде. То есть входная дверь заблокирована", - вспоминает Юля.

На раздумье не оставалось времени, всю квартиру заволокло едким дымом, дышать уже было нечем. Хотя Юлю охватила паника, тем не менее, она действовала хладнокровно. Вместе с младшим братишкой Артемом девочка выпрыгнула из окна шестого этажа на надувной мат, который развернули внизу пожарные. Потом была больница – школьница успела наглотаться угарного газа и получить ожоги.

Пока лежала в больнице, рассказывает Юля, читала все смс-ки, которые ей присылали. "Столько хороших слов говорили, было очень приятно", - смеется Юля.

"Лучшим сотрудником подразделения надзорной деятельности и профилактической работы" впервые стал пожарный инспектор Азат Абулев. Молодой сотрудник - почти легенда в своем округе. Ежедневно он проходит много километров, чтобы провести профилактику в школах, детсадах и больницах. Азат пришел работать в МЧС по зову сердца и нисколько не жалеет о своем выборе.

"Еще со школы, в начале 2000-х годов была такая романтика МЧС. Все ребята хотели здесь служить", - улыбается Азат. Между прочим, под его присмотром находится "Московский зоопарк". Здесь уже больше десяти лет не возникало никаких ЧС.

Большое внимание всех в зале привлекал Степашка, который "пришел" на мероприятие вместе с заслуженной артисткой РФ Натальей Голубенцевой. Вместе с ними был и ведущий программы "С добрым утром, малыши" Антон Зорькин – эта передача на конкурсе спасателей была признана лучшим телевизионным проектом.