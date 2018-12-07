США в 7 раз увеличили экспорт в Иран на фоне своих антииранских санкций

Соединенные Штаты значительно увеличили экспорт своих товаров и услуг в Иран, несмотря на возобновление жестких экономических санкций против Исламской Республики. Об этом, как сообщило агентство Tasnim, свидетельствуют данные Управления экономики и статистики США.

Согласно документу, американский экспорт в ИРИ по состоянию на октябрь текущего года вырос почти в семь раз и составил 109,2 млн долларов США. В октябре 2017 года экспорт из этой страны в Исламскую Республику достигал лишь 16,1 млн долларов США.

При этом отмечается, что после того, как в августе этого года Вашингтон возобновил первый пакет санкций против Ирана, запретив импорт из ИРИ в США традиционных иранских товаров, таких как фисташки, ювелирные золотые изделия и ковры ручной работы, иранский экспорт в Соединенные Штаты по состоянию на октябрь упал до 0,2 млн долларов США. За аналогичный период прошлого года американцы импортировали из Ирана продукцию на 3,2 млн долларов США.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении экономических санкций США в отношении ИРИ.

Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной "худшим в истории" и предложил заключить с Тегераном "новый улучшенный договор" на своих условиях. Вашингтон 5 ноября ввел второй антииранский пакет санкций, которые направлены, в первую очередь, на ограничение возможностей Исламской Республики экспортировать свою нефть, продажа которой составляет значительную долю доходной части бюджета страны.