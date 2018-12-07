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07.12.2018 12:24
Рубрика: В мире

США в 7 раз увеличили экспорт в Иран на фоне своих антииранских санкций

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Соединенные Штаты значительно увеличили экспорт своих товаров и услуг в Иран, несмотря на возобновление жестких экономических санкций против Исламской Республики. Об этом, как сообщило агентство Tasnim, свидетельствуют данные Управления экономики и статистики США.

МИД Ирана отказался подтверждать испытание баллистической ракеты

Согласно документу, американский экспорт в ИРИ по состоянию на октябрь текущего года вырос почти в семь раз и составил 109,2 млн долларов США. В октябре 2017 года экспорт из этой страны в Исламскую Республику достигал лишь 16,1 млн долларов США.

При этом отмечается, что после того, как в августе этого года Вашингтон возобновил первый пакет санкций против Ирана, запретив импорт из ИРИ в США традиционных иранских товаров, таких как фисташки, ювелирные золотые изделия и ковры ручной работы, иранский экспорт в Соединенные Штаты по состоянию на октябрь упал до 0,2 млн долларов США. За аналогичный период прошлого года американцы импортировали из Ирана продукцию на 3,2 млн долларов США.

США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении экономических санкций США в отношении ИРИ.

Глава Белого дома назвал соглашение с иранской стороной "худшим в истории" и предложил заключить с Тегераном "новый улучшенный договор" на своих условиях. Вашингтон 5 ноября ввел второй антииранский пакет санкций, которые направлены, в первую очередь, на ограничение возможностей Исламской Республики экспортировать свою нефть, продажа которой составляет значительную долю доходной части бюджета страны.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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