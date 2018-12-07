Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

Страны-участницы глобального соглашения о регулировании добычи (ОПЕК+) пришли к компромиссу по поводу сокращения нефтедобычи в следующем году.

Картель ОПЕК возьмет на себя обязательство снизить производство на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу еще на 400 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, суммарно с мирового рынка группа ОПЕК+ уберет в следующем году 1,2 миллиона баррелей, при этом подсанкционный Иран добился исключения условий для себя из сделки, передает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов картеля, которые участвуют в переговорах. Конкретные квоты для каждой страны еще не обнародованы: ожидается публикация коммюнике и официальное общение министров энергетики с прессой в Вене.

Нефть на этих новостях резко пошла вверх: цены Brent с поставкой в феврале выросла более чем на пять процентов - до 63,3 доллара за баррель, цена WTI преодолела отметку 54 доллара за баррель. Столь позитивная реакция рынка объясняется тем, что озвученное делегатами сокращение оказалось большим, чем предполагали рынки после пессимистичных комментариев саудовской стороны и настойчивости Ирана в нежелании сокращать добычу.