Суд постановил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении постановил, что второй президент Армении Роберт Кочарян должен быть арестован.

Как сообщил его адвокат Айк Алумян, "суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, наши жалобы были отклонены. Это решение будет обжаловано. В качестве меры пресечения избран арест".

Кочаряна обвиняют в нарушении конституционного строя по предварительному сговору.

Первое решение об аресте экс-президента было вынесено Ереванским судом общей юрисдикции 28 июля. Кочаряна должны были арестовать на два месяца как фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках и применении силы 1 марта 2008 года. Тогда против вышедших на улицы протестующих были направлены полиция и армия, разогнавшие манифестации чрезвычайно жесткими методами.

Однако 13 августа 2018 года Кочарян был отпущен из зала апелляционного суда с учетом его неприкосновенности как бывшего главы государства. После этого Генпрокуратура Армении обжаловала решение апелляционного суда, после чего дело было отправлено на доследование.