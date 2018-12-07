Суд постановил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Как сообщил его адвокат Айк Алумян, "суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, наши жалобы были отклонены. Это решение будет обжаловано. В качестве меры пресечения избран арест".
Кочаряна обвиняют в нарушении конституционного строя по предварительному сговору.
Первое решение об аресте экс-президента было вынесено Ереванским судом общей юрисдикции 28 июля. Кочаряна должны были арестовать на два месяца как фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках и применении силы 1 марта 2008 года. Тогда против вышедших на улицы протестующих были направлены полиция и армия, разогнавшие манифестации чрезвычайно жесткими методами.
Однако 13 августа 2018 года Кочарян был отпущен из зала апелляционного суда с учетом его неприкосновенности как бывшего главы государства. После этого Генпрокуратура Армении обжаловала решение апелляционного суда, после чего дело было отправлено на доследование.