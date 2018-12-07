Топилин: Права трудящихся в Союзном государстве уравнены

Серьезной основой Союзного государства - с точки зрения социального законодательства - министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает "единую законодательную базу". Об этом он заявил в белорусской столице перед началом совместного заседания коллегий министерств двух стран, сообщает БЕЛТА.

"Россия и Беларусь создали единую законодательную базу, благодаря которой права трудящихся в странах уравнены, а правила работы единые. Все поручения, которые давали главы государств, наши министерства исполнили", - подчеркнул министр. Правда, он добавил, что продолжают рассматриваться вопросы сближения законодательства в части одинаковых подходов и принципов решения схожих проблем.

Руководители двух союзных ведомств планируют рассмотреть сегодня вопросы дальнейшего совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма, создания и перспектив развития информационных систем в сфере социального обеспечения.

"Обсудим все, что связано с анализом профессиональных рисков и заболеваний, созданием системы по их предотвращению. Для нас снижение смертности в трудоспособном возрасте является ключевой задачей и резервом по увеличению продолжительности жизни", - отметил руководитель отрасли. Вот почему, пояснил он, важно научить и стимулировать работодателей и работников создавать здоровые и безопасные условия труда.

В России, по его словам, уже используется один из механизмов стимулирования нанимателей к улучшению условий труда - дифференцированный тариф в системе пенсионного страхования. Пять лет назад были введены дополнительные тарифы в пенсионный фонд сверх стандартного в зависимости от того, как рабочие места прошли специальную оценку условий труда. Если условия отклоняются от нормальных, то работодатель должен перечислять в пенсионный фонд еще восемь процентов сверх стандартной выплаты. А если они на должном уровне, дополнительных отчислений не требуется.

Отметив, что условия труда на производстве улучшаются, министр рассказал и о дальнейших этапах социальной защиты населения. В планах отраслевой структуры намечено пересмотреть страхование по временной нетрудоспособности в РФ, создать у нанимателей дополнительный стимул для заботы о здоровье работников.

Глава российского министерства рассказал и о новеллах в предоставлении социальных услуг гражданам через многофункциональные центры и внедрение электронных сервисов. В частности, "сегодня планируется обсудить с белорусскими коллегами, как они двигаются по перечисленным направлениям, какие существуют идеи", - резюмировал Максим Топилин.