Трамп предложил сделать постпредом США в ООН сотрудницу Госдепа

Дональд Трамп предложил назначить постпредом США при ООН представителя Госдепа Хизэр Нойерт. Об этом 7 декабря президент США объявил журналистам.

По словам Трампа, Нойерт "очень толковая и быстрая, и ее будут уважать".

Также Трамп написал в Twitter, что "поздравляет Хизэр и благодарит нынешнего постпреда Никки Хейли за прекрасную работу на благо нашей страны".

Если кандидатуру Нойерт одобрит Конгресс, в начале 2019 года она сменит Хейли на посту постпреда ООН от США. Сама Хейли объявила еще в октябре, что покинет этот пост до конца текущего года.

При этом, как отмечают аналитики, 48-летняя Нойерт - не совсем обычный выбор на должность постпреда в ООН. Она пришла на работу в администрацию президента США в 2017 году на должность пресс-секретаря. До того она несколько лет работала журналистом телеканала Fox News. У Науэрт практически нет опыта работы в правительстве или во внешнеполитических структурах. Однако ее кандидатуру активно поддерживает госсекретарь США Майк Помпео. Что интересно, с предшественником Помпео, Рексом Тиллерсоном, у Науэрт отношения не сложились, и Тиллерсон старался держать ее подальше.

Агентство Bloomberg цитирует некие собственные источники, близкие в Белому дому, которые считают, что сильные стороны Науэрт - это умение находить общий язык и понимание хода мыслей президента и госсекретаря.

При этом эксперты высказывают предположение, что Трамп и Помпео намерены свести роль ООН к минимуму, и поэтому не стали искать более профессиональную кандидатуру для кресла постпреда.