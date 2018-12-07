Турчак поставил задачу по рейтингу "Единой России" к выборам в Госдуму

В руководстве "Единой России" ставят задачу подойти к следующим парламентским выборам с рейтингом на уровне 45-47 процентов. Об этом рассказал журналистам 7 декабря на съезде секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Совсем недавно партийные рейтинги "Единой России" опустились к отметке 31 процент, сейчас мы "отросли" на шесть пунктов. Мы для себя ставим задачу, чтобы к циклу 2021-го года мы подошли на уровне 45-47 процентов", - сказал он.

Турчак отметил, что 45 процентов - это "хорошие стартовые условия для безусловной победы на выборах, обеспечения большинства". В свою очередь, координатор экспертного совета партии, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что у партии есть ресурсы для роста рейтинга, несмотря на его волатильность.

"У партии есть и точки, так сказать, сопротивления этой волатильности рейтинга, и, самое главное, есть необходимые ресурсы для наращивания рейтинга, для наращивания поддержки граждан", - пояснил он, выступая на дискуссионной площадке "Лидерство" на съезде "Единой России".

По словам Костина, рейтинг "Единой России" по стране в зависимости от региона составляет 32-35 процентов. "Еще 23 процента допускают для себя голосование за ЕР при определенных обстоятельствах", - добавил эксперт.

По мнению политолога, сейчас партии необходимо работать с избирателями, которые ее поддерживают, а также вступать в коммуникацию с теми, кто может проголосовать за "Единую Россию".